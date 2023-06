Chers visiteurs,L'on parle beaucoup de plantes, ou de protection de l'environnement, mais on oublie souvent les fleurs quand on parle de biodiversité. En effet, celles-ci sont au mieux considérées comme ornementales et jolies, mais pas vraiment utiles. En fait, elles occupent une place centrale dans la biodiversité, et grâce à elles de nombreux petits miracles peuvent s'accomplir.En France et ailleurs, de nombreuses villes ont tenté de refleurir leurs rues de façon durables. Pari parfois difficile, s'il est couronné de succès, une ville peut renaître et devenir la joie de ses habitants et visiteurs. C'est le cas notamment d'une ville d'Espagne, Valence, à ne pas confondre avec Valence en France. Cette ville de Catalogne a intégré des espaces fleuris qui sont tout à fait époustouflants. Grâce à des fleuristes en Espagne , la ville a totalement changé de physionomie, pour devenir à nouveau une ville pas seulement verte, mais multicolore!